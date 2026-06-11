Tomás mostrará el emotivo video de Coke dedicado a su familia en el capítulo 143 de Reunión de Superados

11 jun. 2026 - 22:20 hrs.

Presentado por Abastible

En el avance del capítulo 143 de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) llegará de sorpresa a la reunión que Matilde (Ignacia Baeza) organizará en su casa para reunir a los seres queridos de Coke (Diego Muñoz).

Una vez en el lugar, el profesor aprovechará la ocasión para compartir el emotivo video que Coke grabó antes de su muerte, registro que estará dedicado especialmente a su familia.

Por otro lado, Tito (Claudio Castellón) cuestionará a Manuel (Mario Horton) por haber ayudado a Josefa (Luz Valdivieso) a despedirse de su difunto amigo en la iglesia.

Reunión de Superados / Mega

Tere revelará el secreto de Manuel con Matilde

Además, Matilde recordará a Josefa y les preguntará a sus amigas si ella ya está al tanto del fallecimiento de Coke.

Ante esta inquietud, Tere (Elisa Zulueta) no podrá seguir guardando el secreto y le confesará que fue Manuel quien se encargó de comunicarle la noticia a la psicóloga.

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