Tenemos romance, conflictos y mucha acción: ¿Qué días dan Volverías con tu ex? 2

13 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Ya llevamos una semana de emisión de Volverías con tu ex? 2 y una de las preguntas más realizadas es sobre los días en que se dan los capítulos.

En tan solo cuatro episodios que ya se han dado, hemos tenido fuertes conflictos, revelaciones de alto impacto e incluso, besos de reconciliación.

Otro de los segmentos que han encantado a la audiencia han sido las competencias físicas, las cuales han tenido inesperados ganadores, errores garrafales y también, caídas.

Volverías con tu ex? 2

Estos días se emiten los capítulos de Volverías con tu ex? 2

Si quieres continuar siguiendo las historias de los participantes de Volverías con tu ex? 2, puedes hacerlo de lunes a jueves, luego de Reunión de Superados.

Mientras que los domingos, el nuevo capítulo del reality animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez puedes verlo después de Atrapados 133.