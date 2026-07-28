Nicole Moreno sufrirá doloroso accidente en Volverías con tu ex? 2 y tendrá feroz pelea con Bárbara Córdoba

28 jul. 2026 - 12:02 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, en el capítulo ya disponible por la suscripción de pago de Mega Go, Nicole Moreno quedará en el centro de la polémica tras sufrir un accidente durante la competencia de salvación y protagonizar una feroz discusión con Bárbara Córdoba que sacará chispas en la casa.

Todo comenzará cuando Luis Mateucci renuncie a la competencia de salvación en medio de una potente frustración. En ese momento, la modelo intentará salir apresuradamente y por sus propios medios de una plataforma para evitar hundirse en el agua, ya que confesará tener miedo a ahogarse.

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Sin esperar la ayuda del equipo de producción, intentará bajar por su cuenta, pero terminará poniendo una mano en uno de los engranajes del mecanismo, donde se apretará la mano, sufriendo un doloroso accidente.

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno discutirá con Bárbara Córdoba

Tras el incidente, Nicole será entrevistada para la plataforma de ¿Volverías con tu ex? 2 Non Stop, donde le preguntarán quién preferiría que compitiera en el duelo de eliminación: ella o Bárbara. "Ojalá competir yo, porque yo tengo más fuerza que ella y resistencia", responderá.

Sin embargo, sus palabras serán escuchadas por Bárbara, quien reaccionará de inmediato y le reprochará que, por culpa de ella, el equipo terminó en esa situación de riesgo, recordándole que insistió en competir en la prueba individual femenina que finalmente perdió.

Lejos de quedarse callada, la modelo responderá con todo: "Roba cámaras, a ti no te pidieron entrevistas. No te pesca Luis y no te pescan las cámaras".

Bárbara contraatacará aún más fuerte: "¿Vos me vas a pelear a mí por Luis? A vos te llevó a un motel no más, con Luis yo estuve años… Vivís del canje, boluda, todo es de canje, tus 10 abogados y 10 peluqueros".