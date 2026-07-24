Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 31: La graciosa escena de celos que le hizo Luis Mateucci a Nicole Moreno
En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés les confesó a algunas de sus amigas más cercanas que está harta de la actitud de Bárbara Córdoba y que planea decírselo.
Posteriormente, Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic llegaron a la casona para conversar con los participantes sobre diversas situaciones que los hicieron explotar de celos.
Mientras relataban algunas historias, Álvaro Ballero y Nico Solabarrieta protagonizaron un tenso e inesperado cruce.
El enojo de Ludmila Ksenofontova
Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova reveló que cuando Álvaro Ballero compartió una foto de su expareja junto a sus padres le dio mucha rabia e incluso, lloró.
También, Luis Mateucci dio a conocer una impactante escena de celos que le hizo una expareja y sacó risas entre los presentes.
Finalmente, Nicole Moreno puso contra las cuerdas al trasandino y también lo acusó de ser celoso.
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