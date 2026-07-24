Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 31: La graciosa escena de celos que le hizo Luis Mateucci a Nicole Moreno

24 jul. 2026 - 00:32 hrs.

En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés les confesó a algunas de sus amigas más cercanas que está harta de la actitud de Bárbara Córdoba y que planea decírselo.

Posteriormente, Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic llegaron a la casona para conversar con los participantes sobre diversas situaciones que los hicieron explotar de celos.

Mientras relataban algunas historias, Álvaro Ballero y Nico Solabarrieta protagonizaron un tenso e inesperado cruce.

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Ludmila Ksenofontova

Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova reveló que cuando Álvaro Ballero compartió una foto de su expareja junto a sus padres le dio mucha rabia e incluso, lloró.

También, Luis Mateucci dio a conocer una impactante escena de celos que le hizo una expareja y sacó risas entre los presentes.

Finalmente, Nicole Moreno puso contra las cuerdas al trasandino y también lo acusó de ser celoso.