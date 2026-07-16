Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 27: Fernanda Brown tuvo que eligir amor u olvido con Chris Peral

16 jul. 2026 - 00:05 hrs.

En el capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, se realizó un nuevo duelo de eliminación, el cual tuvo un desenlace completamente inesperado.

En la arena de juego, Julio César Rodríguez explicó que el reingreso de Sofía Latorre se debió a la renuncia de Hurubachi Pardo y Claudio Rojas.

Posteriormente, Fernanda Brown y Chris Peral perdieron el enfrentamiento contra Austin Palao y Flavia Laos por tan solo unos segundos.

Volverías con tu ex? 2

Graciosas imitaciones de los participantes

Por azar, Fernanda Brown tuvo que decidir amor u olvido y tomó la dura determinación de eliminar a Chris Peral y ella quedarse en el encierro.

Una comparación molestó a Nico Solabarrieta, luego de que La Guarén le haya contado sobre un chisme que hay en la casona.

Finalmente, los participantes tuvieron que imitar a sus compañeros y una de las actuaciones que más llamó la atención fue la de Yasmín Valdés sobre Ludmila Ksenofontova.