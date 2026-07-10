Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 24: Nico Solabarrieta y Flavia Laos cada vez más cerca
En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno decidieron salvar a Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic y amenazaron a Austin Palao y a Flavia Laos.
Los peruanos tuvieron que enfrentar la prueba de salvación, la cual perdieron y tendrán que enfrentarse en el duelo de eliminación junto a Fernanda Brown y Chris Peral.
Por otro lado, Bárbara Córdoba y Luis Mateucci tuvieron una coqueta conversación donde incluso hubo una propuesta de por medio.
Una fiesta llena de besos
También, se realizó una nueva fiesta y Estefi Marquis optó por el olvido, enviando a Kaoto a la casona y desatando una graciosa reacción de su parte.
En las actividades, Flavia Laos y Nico Solabarrieta se besaron apasionadamente, luego de tener una coqueta conversación en el cuarto oscuro.
Finalmente, Ludmila Ksenofontova olvidó los conflictos con Álvaro Ballero y protagonizaron una fogosa escena.
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