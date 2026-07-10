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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 24: Nico Solabarrieta y Flavia Laos cada vez más cerca

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno decidieron salvar a Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic y amenazaron a Austin Palao y a Flavia Laos.

Los peruanos tuvieron que enfrentar la prueba de salvación, la cual perdieron y tendrán que enfrentarse en el duelo de eliminación junto a Fernanda Brown y Chris Peral.

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Por otro lado, Bárbara Córdoba y Luis Mateucci tuvieron una coqueta conversación donde incluso hubo una propuesta de por medio.

Volverías con tu ex? 2

Una fiesta llena de besos

También, se realizó una nueva fiesta y Estefi Marquis optó por el olvido, enviando a Kaoto a la casona y desatando una graciosa reacción de su parte.

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En las actividades, Flavia Laos y Nico Solabarrieta se besaron apasionadamente, luego de tener una coqueta conversación en el cuarto oscuro.

Finalmente, Ludmila Ksenofontova olvidó los conflictos con Álvaro Ballero y protagonizaron una fogosa escena.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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