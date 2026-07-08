Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 22: El beso entre Nico Solabarrieta y Flavia Laos generó polémica

08 jul. 2026 - 00:08 hrs.

En el capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, una actividad de baile en parejas hizo que los participantes sacaran sus mejores pasos.

En la presentación de Rai Cerda, Nico Solabarrieta y Flavia Laos, estos dos últimos se besaron, generando una impactante reacción en La Guarén.

Tras lo anterior, el exfutbolista le confesó a sus amigos que estaba impactado con la situación y que no quería que le generara problemas con Valentina Torres.

Volverías con tu ex? 2

Lindo momento entre Yamila Reyna y Ludmila Ksenofontova

Por otro lado y tras su baile con Kaoto y Nicole Moreno, Ludmila Ksenofontova recibió lindos comentarios de empoderamiento de parte de Yamila Reyna.

También, la patinadora rusa fue consultada sobre su relación con Carla Ballero y ella sorprendió con una inesperada respuesta.

Finalmente, comenzó una nueva Asamblea del Fuego, donde Flavia Laos se refirió al beso con Nico Solabarrieta y aseguró todo fue pactado antes de bailar.