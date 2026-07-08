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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 22: El beso entre Nico Solabarrieta y Flavia Laos generó polémica

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, una actividad de baile en parejas hizo que los participantes sacaran sus mejores pasos.

En la presentación de Rai Cerda, Nico Solabarrieta y Flavia Laos, estos dos últimos se besaron, generando una impactante reacción en La Guarén

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Tras lo anterior, el exfutbolista le confesó a sus amigos que estaba impactado con la situación y que no quería que le generara problemas con Valentina Torres

Volverías con tu ex? 2

Lindo momento entre Yamila Reyna y Ludmila Ksenofontova

Por otro lado y tras su baile con Kaoto y Nicole Moreno, Ludmila Ksenofontova recibió lindos comentarios de empoderamiento de parte de Yamila Reyna.

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También, la patinadora rusa fue consultada sobre su relación con Carla Ballero y ella sorprendió con una inesperada respuesta.

Finalmente, comenzó una nueva Asamblea del Fuego, donde Flavia Laos se refirió al beso con Nico Solabarrieta y aseguró todo fue pactado antes de bailar. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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