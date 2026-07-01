Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 17: La emotiva confesión de Bárbara Córdoba
En el capítulo 17 de Volverías con tu ex? 2, los participantes deslumbraron con su talento artístico en graciosos sketch al más puro estilo de Detrás del Muro.
Con la ayuda de Beto Espinoza y Miguelito, los famosos protagonizaron escenas hilarantes y los ganadores fueron Nicole Moreno, Luis Mateucci y Bárbara Córdoba.
Tras lo anterior, la argentina se sinceró con Fernanda Brown sobre la pérdida del embarazo que esperaba hace un tiempo.
Los famosos se sometieron al polígrafo
Claudio Rojas fue uno de los que se sometió al detector de mentiras y contó la curiosa razón por la cual mantiene conversaciones con sus exparejas, luego de una revelación de Huru Pardo.
En esa misma instancia, Luis Mateucci negó que Bárbara Córdoba fuera el amor de su vida y reveló el nombre de la mujer que sí lo era.
En la antesala del duelo de eliminación, Fernanda Brown se acercó a Estefanía Marquis para pedirle disculpas, protagonizando un inesperado momento.
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