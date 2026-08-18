"Todo parecía tranquilo...": Yamila Reyna mostró la reacción del equipo del reality a vuelta de Álvaro Ballero

18 ag. 2026 - 13:50 hrs.

Uno de los capítulos más tensos de Volverías con tu ex? 2 se vivió el pasado lunes 17 de agosto, cuando Álvaro Ballero reingresó a la casona y tuvo tensos enfrentamientos con Ludmila Ksenofontova.

Recordemos que el comunicador encaró a su exesposa, quien le contó cómo había sido la actuación con Kaoto, donde tuvieron que besarse.

Esa situación desencadenó varias peleas entre el exmatrimonio y también algunos de los participantes se involucraron para defender a la patinadora.

Volverías con tu ex? 2

El detrás de escena de Yamila Reyna

A través de sus historias de Instagram, Yamila Reyna mostró un inédito detrás de escena de cómo vivieron ella y sus compañeros en la animación la llegada de Álvaro Ballero.

"Todo parecía tranquilo, cabritas, cine, nada más", escribió la animadora de las actividades de Volverías con tu ex? 2, luego de ver el video que había enviado el comunicador a su exesposa.

Luego, la actriz evidenció cómo el equipo se trasladó a otra oficina para ver las cámaras: "Estamos todos acá expectantes".

Finalmente, se vio cuando Álvaro Ballero entró por el portón y todos los presentes lanzaron reacciones de sorpresa: "Y sí, nosotros también ¡quedamos así!".