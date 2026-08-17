Ludmila Ksenofontova no aguantó más y enfrentó a Álvaro Ballero: "Tú eres mi ex, no eres mi marido"
En el capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero le comunicó a Ludmila Ksenofontova que se iba a ir de la casa y tuvieron una fuerte discusión.
Luego de la discusión donde ella quedó llorando, volvieron a conversar y el comunicador lanzó una dura acusación: "Yo sabía que ibas a estar con Carlos cuando llegara, era obvio".
La patinadora se enfadó y aseguró que no tenía una relación con Kaoto y también, explicó que estaban durmiendo juntos porque estaban en el mismo equipo, pero él no le creyó: "Ay Ludmila, eres tan inocente".
El enojo de Ludmila Ksenofontova
Los cuestionamientos siguieron y Álvaro Ballero le dijo a Ludmila Ksenofontova que su familia había solicitado que no se dieran besos con nadie y ella volvió a explicar que eso no pasó: "No le di un beso a Carlos, le di un beso ahora y en actuación no más".
La patinadora comenzó a perder la paciencia con su exmarido y lo encaró: "Tú eres mi ex, no eres mi marido, tú no eres mi esposo, listo".
La batalla no cesó, pues luego el comunicador le dijo a la artista que estaba en un programa de televisión y que debía ser correcta, situación que la terminó de enfurecer y la hizo retirarse, no sin antes decirle lo que pensaba de él: "'¿Tengo que ser amargada como tú? Soy incorrecta ¿Qué hice de incorrecta? Amargado, yo soy correcta, no soy incorrecta".
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