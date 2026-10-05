Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 70: El descargo de Rai Cerda a Faloon Larraguibel que se tomó la fiesta
En el capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González tuvieron una romántica cita, donde se hicieron varias íntimas confesiones.
También, Joaquín Méndez y Tonka Tomicic llegaron a la casona para anunciar una nueva fiesta y varios mandaron a sus parejas de vuelta a la casona, en el expulsor.
En medio del festejo, Rai Cerda le hizo un fuerte reclamo a Faloon Larraguibel y tuvieron una discusión que se tomó la noche.
El llanto de Nico Solabarrieta
Sin embargo, no todo fue negativo, pues se realizó una actividad donde las parejas se dedicaron emotivas palabras y luego, se besaron apasionadamente.
La Guarén logró emocionar hasta las lágrimas a Nico Solabarrieta con un comentario sobre la reconciliación que están viviendo.
Finalmente, Estefi Marquis enfrentó a Mariano Brozincevic por sus reacciones y le expresó que ella no quería seguir un camino juntos.
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