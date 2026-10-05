Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 70: El descargo de Rai Cerda a Faloon Larraguibel que se tomó la fiesta

05 oct. 2026 - 00:58 hrs. | Act. 06 oct. 2026 - 00:41 hrs.

En el capítulo 70 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González tuvieron una romántica cita, donde se hicieron varias íntimas confesiones.

También, Joaquín Méndez y Tonka Tomicic llegaron a la casona para anunciar una nueva fiesta y varios mandaron a sus parejas de vuelta a la casona, en el expulsor.

En medio del festejo, Rai Cerda le hizo un fuerte reclamo a Faloon Larraguibel y tuvieron una discusión que se tomó la noche.

Volverías con tu ex? 2

El llanto de Nico Solabarrieta

Sin embargo, no todo fue negativo, pues se realizó una actividad donde las parejas se dedicaron emotivas palabras y luego, se besaron apasionadamente.

La Guarén logró emocionar hasta las lágrimas a Nico Solabarrieta con un comentario sobre la reconciliación que están viviendo.

Finalmente, Estefi Marquis enfrentó a Mariano Brozincevic por sus reacciones y le expresó que ella no quería seguir un camino juntos.