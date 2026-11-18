18 nov. 2026 - 00:46 hrs.

En el capítulo 93 de Volverías Con Tu Ex? 2, se vive un nuevo cara a cara que terminó con Estefanía Marquis y Mariano Brozincevic como la nueva pareja nominada a eliminación.

Y es que entre Estefanía y Bárbara Córdoba se llevaron la mayoría de los votos, siendo el de Rai el último y lapidario para la modelo nacional, quien terminó arrastrando consigo a Mariano.

Sin embargo, en medio del cara a cara se presenciaron distintos conflictos, como los de Nicole Moreno con Bárbara Córdoba, Rai Cerda con Luis Mateucci y Estefi Marquis con Kaoto.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Una cita que saca ronchas

Una vez finalizado el cara a cara, Camila Nash se fue a su cita con Austin Palao, donde tuvo que soportar a Noelia Márquez y Faloon Larraguibel gritando "fea" desde afuera de la casa.

Austin consideró que esto fue innecesario, sin embargo, lograron tener una amena conversación con Camila, donde esta contó más detalles de su relación con Julio César Rodríguez.