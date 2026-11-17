17 nov. 2026 - 00:41 hrs.

En el avance del capítulo 93 de Volverías Con Tu Ex? 2, Raimundo Cerda y Luis Mateucci tendrán un nuevo cara a cara donde se gritarán una vez más.

Precisamente, todo dará inicio por Rai, quien habrá nominado a Estefi Marquis y Mariano Brozincevic, pidiendo un poco de respeto en medio de esta, ya que al parecer Mateucci dirá una que otra cosa.

Será en ese momento donde Rai le gritará: "Poco hombre, te falta ser hombre", a lo que Mateucci responderá: "Ay, no, poco hombre, no, me das miedito".

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Rai Cerda y Luis Mateucci caerán una vez más

"Te falta ser hombre", seguirá repitiendo la figura del espectáculo nacional, instancia en la que Mateucci se asombrará y se irá en contra de Rai.

"Y vos, boludo, ¡Qué te insegurizas! ¡Qué vas y te mirás al espejo y te hacés los rulitos!", afirmará Luis, luego girará para mirar a Faloon y comentará: "Pobrecita, mirá cómo está".