Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 92: Nicole Moreno encara a Manuel González por sus acusaciones
En el capítulo 92 de Volverías Con Tu Ex? 2, Manuel González tiene muchas dudas de si quiere continuar conociendo a Nicole Moreno en el encierro.
Y es que el español cree que la modelo fitness chilena tiene muchas actitudes incongruentes, ya que cuando están solos se nota más cercana a él y mucho más cariñosa, al contrario que cuando están en público o frente a las cámaras.
Esto, según sus propios dichos, lo aleja de ella y termina explotando en los instantes previos a la asamblea de fuego, donde ambos se encaran y Nicole llora por los dichos de González.
Un homenaje a Dale Play
En este mismo capítulo tuvimos una entretenida actividad donde los participantes se dividieron en dos grupos e imitaron los juegos que hay en el exitoso programa de las tardes de Mega, Dale Play.
Fue así como Bárbara Córdoba, Estefi Marquis, Faloon Larraguibel y Camila Nash fueron parte de un Karaoke Recargado que sacó más de una roncha por una que otra ayuda.
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