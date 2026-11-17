17 nov. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 92 de Volverías Con Tu Ex? 2, Manuel González tiene muchas dudas de si quiere continuar conociendo a Nicole Moreno en el encierro.

Y es que el español cree que la modelo fitness chilena tiene muchas actitudes incongruentes, ya que cuando están solos se nota más cercana a él y mucho más cariñosa, al contrario que cuando están en público o frente a las cámaras.

Esto, según sus propios dichos, lo aleja de ella y termina explotando en los instantes previos a la asamblea de fuego, donde ambos se encaran y Nicole llora por los dichos de González.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Un homenaje a Dale Play

En este mismo capítulo tuvimos una entretenida actividad donde los participantes se dividieron en dos grupos e imitaron los juegos que hay en el exitoso programa de las tardes de Mega, Dale Play.

Fue así como Bárbara Córdoba, Estefi Marquis, Faloon Larraguibel y Camila Nash fueron parte de un Karaoke Recargado que sacó más de una roncha por una que otra ayuda.