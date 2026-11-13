Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 91: ¿Manuel González y Nicole Moreno lograrán recomponer su relación?

13 nov. 2026 - 00:37 hrs.

En el capítulo 91 de Volverías con tu ex? 2, dos parejas tuvieron citas en la oscuridad, donde vivieron experiencias sensoriales bastante sensuales.

Camila Nash tuvo la oportunidad de ir con Austin Palao, quien le dejó muy claro que entre ellos no iba a pasar absolutamente nada.

También, Nicole Moreno acudió al cuarto oscuro con Manuel González y cuando comenzaban a acercarse, hubo un malentendido que generó una fuerte pelea.

Volverías con tu ex? 2

Tuvimos graciosas imitaciones

Por otro lado, los participantes fueron desafiados a imitar a sus mayores rivales dentro de la casa y tuvimos graciosas actuaciones.

Nicole Moreno aprovechó y se vengó de Bárbara Córdoba, empujándola en plena dinámica donde ambas se estaban imitando.

Finalmente, la modelo fitness y Manuel González volvieron a tener una discusión sobre lo ocurrido en la mañana y él, harto de los conflictos, expresó que tenía muchas ganas de irse.