"Me largo de aquí": Manuel González querrá dejar Volverías con tu ex? 2 tras fuerte pelea con Nicole Moreno

12 nov. 2026 - 00:44 hrs.

En el avance del capítulo 91 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Nicole Moreno tendrán una fuerte discusión que podría terminar con una renuncia.

Todo comenzará cuando el español le haga un reclamo a la modelo: "Hay una cosa que me está alejando, me confunden ciertos comportamientos".

La campeona no se tomará bien las palabras de su compañero y arremeterá de vuelta: "Si estás buscando a una mina para llegar y... no soy la opción, te lo digo desde ya".

Volverías con tu ex? 2

La decisión de Manuel González

La discusión comenzará a subir de nivel y Nicole Moreno, entre lágrimas, le dirá que se arrepiente de haberle dado tanta confianza: "No deberías haberme expuesto de esta manera".

La situación enfurecerá a Manuel González, quien querrá tomar una drástica decisión: "Ya me quiero largar de aquí, que me hagan la maleta y me voy de aquí, ya... si yo para aguantar tonterías, no, me da igual todo esto, que me largo de aquí ahora mismo".