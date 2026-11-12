"Me largo de aquí": Manuel González querrá dejar Volverías con tu ex? 2 tras fuerte pelea con Nicole Moreno
En el avance del capítulo 91 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Nicole Moreno tendrán una fuerte discusión que podría terminar con una renuncia.
Todo comenzará cuando el español le haga un reclamo a la modelo: "Hay una cosa que me está alejando, me confunden ciertos comportamientos".
La campeona no se tomará bien las palabras de su compañero y arremeterá de vuelta: "Si estás buscando a una mina para llegar y... no soy la opción, te lo digo desde ya".
La decisión de Manuel González
La discusión comenzará a subir de nivel y Nicole Moreno, entre lágrimas, le dirá que se arrepiente de haberle dado tanta confianza: "No deberías haberme expuesto de esta manera".
La situación enfurecerá a Manuel González, quien querrá tomar una drástica decisión: "Ya me quiero largar de aquí, que me hagan la maleta y me voy de aquí, ya... si yo para aguantar tonterías, no, me da igual todo esto, que me largo de aquí ahora mismo".
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