Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 90: Hombres y mujeres se lucieron con sensuales shows

12 nov. 2026 - 00:35 hrs.

En el capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2, los participantes continuaron describiendo sus respectivas relaciones amorosas.

En medio de esta dinámica, Manuel González y Bárbara Córdoba tuvieron un tenso cruce por una situación pasada anteriormente.

Faloon Larraguibel y Rai Cerda también tuvieron un desencuentro al elegir las palabras que definían su convivencia en el reality.

Volverías con tu ex? 2

La parada de carros de Faloon Larraguibel a Austin Palao

Por otro lado, Austin Palao le dijo algo a Noelia Márquez que hizo que Faloon Larraguibel la defendiera. El peruano no se tomó nada bien sus palabras y tuvieron una discusión.

Tras lo anterior, las mujeres se vistieron de vedettes y dieron espectaculares shows en dos grupos, con vestuario y todo.

Los hombres no se quedaron atrás y se lucieron tal como en la película "Magic Mike", sorprendiendo con sus looks y movimientos.