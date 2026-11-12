Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 90: Hombres y mujeres se lucieron con sensuales shows
En el capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2, los participantes continuaron describiendo sus respectivas relaciones amorosas.
En medio de esta dinámica, Manuel González y Bárbara Córdoba tuvieron un tenso cruce por una situación pasada anteriormente.
Faloon Larraguibel y Rai Cerda también tuvieron un desencuentro al elegir las palabras que definían su convivencia en el reality.
La parada de carros de Faloon Larraguibel a Austin Palao
Por otro lado, Austin Palao le dijo algo a Noelia Márquez que hizo que Faloon Larraguibel la defendiera. El peruano no se tomó nada bien sus palabras y tuvieron una discusión.
Tras lo anterior, las mujeres se vistieron de vedettes y dieron espectaculares shows en dos grupos, con vestuario y todo.
Los hombres no se quedaron atrás y se lucieron tal como en la película "Magic Mike", sorprendiendo con sus looks y movimientos.
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