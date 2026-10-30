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austin eligiendo su mujer ideal en Volverías con tu ex? 2 Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 84: La actividad de la mujer ideal dejó peleas en las parejas

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 84 de Volverías con tu ex? 2, los hombres tuvieron que elegir a su mujer ideal, basándose en las características de sus compañeras.

Nicole Moreno no se mostró contenta cuando Manuel González escogió el rostro de La Guarén y no el suyo y se lo hizo saber a Yamila Reyna.

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Posteriormente, fue el turno de Luis Mateucci, quien inesperadamente eligió el corazón de Faloon Larraguibel, desatando el enojo de Flavia Laos.

Volverías con tu ex? 2

Una actividad paranormal

Otro de los momentos tensos fue cuando Rai Cerda optó por el rostro de Flavia Laos como su favorito, situación que no le gustó para nada a Faloon Larraguibel.

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La exchica Yingo y la cantante peruana quedaron furiosas con las elecciones de sus parejas y tuvieron tensos conflictos.

Finalmente, una experta en situaciones paranormales llegó a la casona y encontró actividad extraña, que dejó a varios con los pelos de punta.

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