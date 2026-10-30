Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 84: La actividad de la mujer ideal dejó peleas en las parejas
En el capítulo 84 de Volverías con tu ex? 2, los hombres tuvieron que elegir a su mujer ideal, basándose en las características de sus compañeras.
Nicole Moreno no se mostró contenta cuando Manuel González escogió el rostro de La Guarén y no el suyo y se lo hizo saber a Yamila Reyna.
Posteriormente, fue el turno de Luis Mateucci, quien inesperadamente eligió el corazón de Faloon Larraguibel, desatando el enojo de Flavia Laos.
Una actividad paranormal
Otro de los momentos tensos fue cuando Rai Cerda optó por el rostro de Flavia Laos como su favorito, situación que no le gustó para nada a Faloon Larraguibel.
La exchica Yingo y la cantante peruana quedaron furiosas con las elecciones de sus parejas y tuvieron tensos conflictos.
Finalmente, una experta en situaciones paranormales llegó a la casona y encontró actividad extraña, que dejó a varios con los pelos de punta.
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