Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 77: Faloon Larraguibel ya no quiere seguir en la casona

19 oct. 2026 - 00:33 hrs. | Act. 20 oct. 2026 - 00:43 hrs.

En el capítulo 77 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto le realizó una romántica confesión a Bárbara Córdoba, mientras estaban regaloneando en la cama.

Manuel González le confesó a Nicole Moreno que su sueño es conocer a Ronaldinho y ella le dijo que gracias a sus contactos podría ser eventualmente posible.

Noelia Márquez y Austin Palao vivieron su primera pelea, luego de que el peruano le hiciera un comentario que no le gustó para nada a la española.

Volverías con tu ex? 2

La participación especial de Angie Jibaja

Por otro lado, Faloon Larraguibel se acercó a Rai Cerda para pedirle disculpas por sus dichos, pero de un momento a otro, la conversación giró a un lado negativo.

El ingeniero habló sobre un tema que hizo que la animadora se enfureciera e incluso, amenazó con dejar el encierro, en un momento bastante tenso.

Finalmente, los participantes tendrán que mostrar piezas de baile y una de las jurados de la dinámica será Angie Jibaja, quien participó en la primera versión del reality.