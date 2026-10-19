Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 77: Faloon Larraguibel ya no quiere seguir en la casona
En el capítulo 77 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto le realizó una romántica confesión a Bárbara Córdoba, mientras estaban regaloneando en la cama.
Manuel González le confesó a Nicole Moreno que su sueño es conocer a Ronaldinho y ella le dijo que gracias a sus contactos podría ser eventualmente posible.
Noelia Márquez y Austin Palao vivieron su primera pelea, luego de que el peruano le hiciera un comentario que no le gustó para nada a la española.
La participación especial de Angie Jibaja
Por otro lado, Faloon Larraguibel se acercó a Rai Cerda para pedirle disculpas por sus dichos, pero de un momento a otro, la conversación giró a un lado negativo.
El ingeniero habló sobre un tema que hizo que la animadora se enfureciera e incluso, amenazó con dejar el encierro, en un momento bastante tenso.
Finalmente, los participantes tendrán que mostrar piezas de baile y una de las jurados de la dinámica será Angie Jibaja, quien participó en la primera versión del reality.
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