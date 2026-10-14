Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 74: Nico Solabarrieta y La Guarén no logran entenderse
En el capítulo 74 de Volverías con tu ex? 2, la tensión quedó entre Nicole Moreno y Faloon Larraguibel, luego de su confrontación en la competencia de parejas.
La modelo fitness aseguró que a su compañera no le convenía meterse con ella, pues le sabía un chisme bastante jugoso.
También, las mujeres de la casona fueron a un asado con Julio César Rodríguez y lanzaron varias declaraciones, las cuales incluso provocaron peleas posteriormente.
La vuelta de Noelia Márquez
Luego de su doloroso accidente en la prueba, Noelia Márquez volvió con muletas y entre lágrimas, les contó a sus compañeros qué le pasó y que se asustó mucho.
Entrada la noche, se realizó una entretenida fiesta árabe, donde todos se lucieron con espectaculares looks y bailes.
En medio de las dinámicas, Nico Solabarrieta y La Guarén se enfrascaron en una tensa discusión donde él terminó retirándose.
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