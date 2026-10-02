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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 69: Una polémica se tomó la prueba de salvación Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 69: Una polémica se tomó la prueba de salvación

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 69 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva competencia de salvación, donde las polémicas no faltaron.

Faloon Larraguibel y Rai Cerda, como inmunes, decidieron amenazar a Camila Nash y a Tom Brusse y salvar a Manuel González y a Noelia Márquez.

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En esta ocasión, las mujeres tuvieron que sacar la cara por las parejas y la influencer chilena junto al marroquí fueron los triunfadores.

Nicole Moreno no estuvo de acuerdo con el veredicto y aseguró que estaba todo arreglado, pero Tonka Tomicic le expresó que todo se basó en los tiempos que realizó cada una en el circuito.

Un premio para Nico Solabarrieta

También, se realizó una entretenida actividad donde los hombres modelaron distintos estilos, con el objetivo de convertirse en el Mister Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2
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Nico Solabarrieta fue escogido por sus compañeros como el mejor exponente y se ganó un premio espectacular.

Nicole Moreno, como presidenta del jurado, también obtuvo un beneficio y tendrá una cita romántica con Manuel González.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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