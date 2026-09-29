Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 67: Todos los dardos contra Luis Mateucci
En el capítulo 67 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva Asamblea Extraordinaria, donde los conflictos estuvieron bastante intensos.
Tonka Tomicic les dijo a Nico Solabarrieta y a La Guarén que no entendía en qué etapa estaban de su "reconciliación" y ellos aseguraron que están abriéndose a una nueva posibilidad.
También, Yasmín Valdés votó por Luis Mateucci por los gritos en una actividad pasada y él le respondió fuertemente.
Austin Palao defendió a Flavia Laos
Posteriormente, Austin Palao amenazó a Luis Mateucci por los comentarios que le ha realizado a Noelia Márquez, los cuales podrían afectar a Flavia Laos.
Casi todos los dardos fueron contra el trasandino y Faloon Larraguibel también lo votó y se refirió a él en duros términos.
Finalmente, Rai Cerda y su expareja tuvieron la labor de decir si Luis Mateucci o Valentina Torres quedaban en riesgo y a modo de venganza, se fueron por su enemigo.
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