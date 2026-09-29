Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 67: Todos los dardos contra Luis Mateucci

29 sept. 2026 - 00:51 hrs.

En el capítulo 67 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva Asamblea Extraordinaria, donde los conflictos estuvieron bastante intensos.

Tonka Tomicic les dijo a Nico Solabarrieta y a La Guarén que no entendía en qué etapa estaban de su "reconciliación" y ellos aseguraron que están abriéndose a una nueva posibilidad.

También, Yasmín Valdés votó por Luis Mateucci por los gritos en una actividad pasada y él le respondió fuertemente.

Volverías con tu ex? 2

Austin Palao defendió a Flavia Laos

Posteriormente, Austin Palao amenazó a Luis Mateucci por los comentarios que le ha realizado a Noelia Márquez, los cuales podrían afectar a Flavia Laos.

Casi todos los dardos fueron contra el trasandino y Faloon Larraguibel también lo votó y se refirió a él en duros términos.

Finalmente, Rai Cerda y su expareja tuvieron la labor de decir si Luis Mateucci o Valentina Torres quedaban en riesgo y a modo de venganza, se fueron por su enemigo.