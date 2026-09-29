La "venganza" de Faloon Larraguibel y Rai Cerda: Su decisión dejó a Luis Mateucci en riesgo
En el capítulo 67 de Volverías con tu ex? 2, la tortilla se dio vuelta y Faloon Larraguibel y Rai Cerda tuvieron que tomar una decisión que involucró a Luis Mateucci.
Finalizada la emisión de votos en el cara a cara, el trasandino y La Guarén quedaron con la misma cantidad de votos, por lo que Tonka Tomicic anunció la forma en la se iba a desempatar.
"En estos casos, quienes toman la decisión son los inmunes, Faloon y Rai, tienen el poder en sus manos y determinarán si es Valentina o Luis, la persona más votada", explicó.
Luis Mateucci quedó en riesgo
Tan pronto como Tonka Tomicic entregó la información, Faloon Larraguibel y Luis Mateucci comenzaron a reírse y lanzaron su determinación.
"Está más que decidido, los dos votamos por la misma persona. Lo sentimos por Nicole y Bárbara, qué pena que hayan tenido a esto, pero bueno, es por él no por ustedes", comentó la exchica Yingo.
Finalmente, el argentino fue el amenazado del cara a cara y arrastró a Nicole Moreno y a Bárbara Córdoba a la zona de riesgo.
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