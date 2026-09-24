Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Luis Mateucci le confesó a Flavia Laos si se proyecta con ella con un ejemplo sobre Oriana Marzoli

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 66 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Flavia Laos tuvieron una "cita en la cama" y lanzaron varias confesiones.

Todo comenzó con una pregunta realizada por la peruana: "¿En qué se diferencia nuestra relación de las que tuviste en otro realities?".

Lo más visto de Volverías con tu Ex

En un principio, el trasandino se complicó, pues no sabía cómo explicar lo que sentía, poniendo un poco nerviosa a su pareja.

Las palabras de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Flavia Laos le dijo al argentino que había tiempo de sobra para conversar sobre el tema y él accedió, nombrando a Oriana Marzoli.

Ir a la siguiente nota

"Cuando la conocí en el otro reality... además de gustarme, yo sabía que podía tener algo con ella. En las otras relaciones que tuve de reality, sabía... nunca fue lo mismo", comenzó explicando.

Volverías con tu ex? 2

Posteriormente, mencionó directamente a la peruana: "Después de que te fui conociendo, primero me gustaste, sos muy mi estilo, pero después te empecé a conocer y dije mmm... por eso me pongo nervioso, encuentro una concordancia con el tema de Oriana, a lo mejor salimos de acá y nos pegamos una patada, no sé qué va a pasar, pero vi mucha semejanza con mi relación con Oriana".

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos