Luis Mateucci le confesó a Flavia Laos si se proyecta con ella con un ejemplo sobre Oriana Marzoli

24 sept. 2026 - 23:31 hrs.

En el capítulo 66 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Flavia Laos tuvieron una "cita en la cama" y lanzaron varias confesiones.

Todo comenzó con una pregunta realizada por la peruana: "¿En qué se diferencia nuestra relación de las que tuviste en otro realities?".

En un principio, el trasandino se complicó, pues no sabía cómo explicar lo que sentía, poniendo un poco nerviosa a su pareja.

Las palabras de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Flavia Laos le dijo al argentino que había tiempo de sobra para conversar sobre el tema y él accedió, nombrando a Oriana Marzoli.

"Cuando la conocí en el otro reality... además de gustarme, yo sabía que podía tener algo con ella. En las otras relaciones que tuve de reality, sabía... nunca fue lo mismo", comenzó explicando.

Volverías con tu ex? 2

Posteriormente, mencionó directamente a la peruana: "Después de que te fui conociendo, primero me gustaste, sos muy mi estilo, pero después te empecé a conocer y dije mmm... por eso me pongo nervioso, encuentro una concordancia con el tema de Oriana, a lo mejor salimos de acá y nos pegamos una patada, no sé qué va a pasar, pero vi mucha semejanza con mi relación con Oriana".