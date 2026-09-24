"No quiero verte así": La petición de Faloon Larraguibel a Rai Cerda tras fuerte discusión con Luis Mateucci

24 sept. 2026 - 00:29 hrs.

En el capítulo 65 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tuvieron una sincera conversación sobre la pelea que tuvieron con Luis Mateucci.

Fue la animadora la que tomó la iniciativa de acercarse a su expareja y le preguntó cómo estaba, para luego entregarle un mensaje de apoyo: "Escúchame, digan lo que digan Rai, cualquier cosa, yo confío en ti, siempre".

El ingeniero la escuchó atentamente y le hizo una petición de vuelta: "Por favor, no te vuelvas a poner así de tiritona".

Volverías con tu ex? 2

La explicación de Faloon Larraguibel

Tras lo anterior, Faloon Larraguibel le explicó a Rai Cerda que no podía controlarlo, por más que quisiera: "Estoy mal, me da mucha angustia verte así, no quiero verte así, tú no eres así".

En ese momento, ambos comenzaron a alejarse de una posible reconciliación pues el ingeniero le hizo un reclamo sobre la situación antes mencionada: "Hoy día me comporté bien, no digas cosas que da para pensar que efectivamente estuve como loco, estoy mucho más calmado, estoy controlando mis impulsos, te lo juro por nosotros, por mi madre y por lo más importante".

Finalmente, la comunicadora aseguró que él no estaba entiendo el fondo de su explicación.