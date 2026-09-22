"Voy a pensarlo": Nicole Moreno reaccionó a inesperada propuesta de Manuel González

22 sept. 2026 - 23:18 hrs.

En el capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González tuvieron una sincera conversación en la casona.

Luego de besarse apasionadamente en una dinámica de la Fiesta Pinky de Oriana Marzoli, la modelo le preguntó qué beso le había gustado más, si el de ella o el de Camila Nash.

"He dicho que tu beso me parecía más pasional, con ella ya me había besado y me he besado ahora de segunda, pero tu beso ha sido más intenso, más diferente", explicó el español.

Volverías con tu ex? 2

La pregunta de Manuel González a Nicole Moreno

Posteriormente, Manuel González le aseguró a Nicole Moreno que con ella había tenido otras sensaciones: "Tú me trasmites paz, tranquilidad, tienes otra aura, ella es más guerrillera, más brava, peleona...".

En ese instante, el europeo aprovechó de hacerle una propuesta a la modelo: "Si tú me dices que te molesta que me dé un beso con ella, no me doy más besos y ya, me da igual".

"¿Ah si? Voy a pensarlo", lanzó de vuelta la competidora fitness, en un modo bastante coqueto.