Faloon Larraguibel estalló contra Luis Mateucci y reveló el motivo por el que usa cuello ortopédico

16 sept. 2026 - 23:43 hrs.

En el capítulo 62 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel se enfureció por una situación protagonizada por Luis Mateucci.

Todo empezó cuando el argentino sacó el cuello ortopédico que utiliza la comunicadora y junto a Camila Nash y Flavia Laos comenzaron a reírse.

Sin embargo, la animadora estaba escuchando absolutamente todo y enfrentó de inmediato a su enemigo: "No vuelvas a tocar mis cosas, te estoy hablando en serio, no lo vuelvas a tocar, mis cosas no y ustedes el parcito, no se vengan a reír".

Volverías con tu ex? 2

La lesión de Faloon Larraguibel

Posteriormente, la discusión se trasladó a Camila Nash, quien le dijo que solo se estaban riendo de la situación y que había sido Luis Mateucci el que había sacado el cuello.

Luego, Faloon Larraguibel se puso mucho más firme y furiosa y le dejó muy claro al argentino que no se metiera ni con ella ni con sus elementos personales: "Qué te importa por qué lo uso, qué te importa mi lesión, ridículo, eres un payaso, vuelve a tocar mis cosas".

Finalmente y en conversación con Bárbara Córdoba y Yasmín Valdés, la influencer contó qué le había pasado: "Se está burlando de mi lesión, tengo tres hernias en la cervical, me infiltré una semana antes de venir".