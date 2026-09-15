Involucró a Noelia Márquez: La última petición de Ludmila Ksenontova antes de abandonar Volverías con tu ex? 2

15 sept. 2026 - 22:56 hrs.

En el capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova realizó una inesperada petición a Tonka Tomicic y a Julio César Rodríguez.

Luego de explicarles los motivos por los cuales decidió renunciar, les planteó una situación: "Me dio tanta pena la Noelia y yo no sé si es posible, como programa, poder hacer un cambio... como salgo yo, para que ella siga una semana más y pueda disfrutar, vivir un poquito la experiencia".

Ambos animadores estuvieron de acuerdo de inmediato con la propuesta y la destacaron: "Por supuesto, creemos que es lo más justo, es un lindo gesto".

Volverías con tu ex? 2

El reingreso de Noelia Márquez

Tras lo anterior, Noelia Márquez reingresó a la casona, luego de ser eliminada, y todos la recibieron con mucho cariño, pero ella no entendía nada de lo que pasaba.

En ese instante, varios entendieron que Ludmila Ksenofontova le había dejado su puesto y la felicitaron, incluso Manuel González, quien estaba muy triste.

Finalmente, la patinadora rusa se despidió de la española y ella le dedicó emotivas palabras: "Espero que seas fuerte... nunca olvides lo que vales".