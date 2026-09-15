Oriana Marzoli lanzó dura acusación contra Austin Palao involucrando a Fran Maira: "Manipulador"

15 sept. 2026 - 23:45 hrs.

En el capítulo 61 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao y Oriana Marzoli tuvieron un tenso cruce que involucró a Fran Maira.

Todo comenzó cuando la española conoció a Flavia Laos y le lanzó duro comentario al peruano: "¿También la quisiste cambiar a ella, a Flavia? Como hiciste con Fran (Maira)".

El cantante se hizo el desentendido y la comunicadora le explicó nuevamente de forma irónica, para luego él negar la acusación. Sin embargo, la actual pareja de Luis Mateucci si lo confirmó.

Volverías con tu ex? 2

El enfrentamiento entre Austin Palao y Oriana Marzoli

"Es como Fran, patrón repetido, siempre te gustan así, cantantes, guapísimas, estupendas", agregó Oriana Marzoli.

Austin Palao no se tomó para nada bien los comentarios y respondió: "No, transicionan a eso. Está errado, todo lo que has dicho es falso. No tienes información real de lo que ha pasado, más allá del show".

Sin embargo, la española sacó una carta bajo la manga y le dijo al peruano que había hablado con Fran Maira: "Lo viví aquí en mi cara, pero no pasa nada ¿Tú sabes que Fran me pidió disculpas y que quiere ser mi amiga? De nada, manipulador".