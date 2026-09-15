El desconsolado llanto de Manuel González tras escoger olvido y eliminar para siempre a Noelia Márquez

15 sept. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Noelia Márquez perdieron el duelo de eliminación y vivieron un triste momento.

La española fue la encargada de elegir el sobre y Julio César Rodríguez mostró que era el hombre quien debía elegir amor u olvido.

Mientras Tonka Tomicic le explicaba su difícil labor, él rompió en llanto: "Me da un montón de pena, llevamos dos días nada más, yo le tengo mucho cariño, la quiero un montón y me da pena que se vaya".

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Manuel González

En ese instante, Noelia Márquez le dijo a su expareja que decidiera por él y como estaba tan afectado, Tonka Tomicic le pidió que lo fuera a abrazar.

Tras lo anterior, el chico reality escogió olvido y eliminó para siempre a la participante: "Me da mucha pena porque hemos tenido muchos problemas para llegar hasta aquí, ella sabe que la quiero un montón. Te lo juro por mi madre que lo siento un montón, elijo olvido".

Finalmente, ambos se acercaron para abrazarse por última vez y él le pidió perdón por dejarla fuera de competencia.