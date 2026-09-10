"Un poco de decencia...": La firme petición de Austin Palao a Flavia Laos tras noche con Luis Mateucci
En el capítulo 59 de Volverías con tu ex? 2, un conflicto se formó en la casona, luego de una candente escena protagonizada por Luis Mateucci y Flavia Laos.
Ya entrada la noche, Nico Solabarrieta descubrió al trasandino armando una especie de "carpa" en la cama de Austin Palao, para tener intimidad con su pareja.
El exjugador se los comentó a La Guarén y a Bárbara Córdoba, quienes fueron a comprobar qué estaba pasando de todo entre ambos artistas.
Austin Palao se enteró de todo
Posteriormente, Nico Solabarrieta le preguntó a La Guarén si debía decirle a Austin Palao todo lo que había pasado en su cama.
Al otro día, fue la misma Valentina Torres quien le contó a su compañero lo que había sucedido y él de inmediato le solicitó a Flavia Laos que cambiara las sábanas.
Pero cuando ella se quiso hacer la desentendida, él se puso más firme: "Hicieron de todo en mi cama, te estoy pidiendo las sábanas, cámbialas, todo el mundo va a ver, si vas a usar algo, después cámbialo, un poco de decencia por favor, yo sé que eres una chica decente, súper limpia, entonces esto no tiene que provocarte ningún problema".
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