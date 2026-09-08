La reacción de Faloon Larraguibel ante reclamo de Rai Cerda por Luis Mateucci: "No lo voy a volver a hacer"
En el capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel recibió un reclamo de Rai Cerda, tras un comentario hacia Luis Mateucci.
La situación se desencadenó cuando la comunicadora le dijo al trasandino que ella sabía que quería verla entrenar cuando hiciera sentadillas.
Rápidamente, el ingeniero se acercó a su expareja y le dijo que le había molestado lo que había pasado: "¿Por qué dices eso? Cómo le dices que quiere verte hacer sentadillas ¿Es bonito decir eso? Te estás prestando pal hue...".
Las disculpas de Faloon Larraguibel
A Faloon Larraguibel no le gustó que Rai Cerda la cuestionara, pues aseguró que todo había sido parte de un juego: "Lo agarré para el leseo y punto".
Sin embargo, el ingeniero le recordó todos los problemas que habían tenido con Luis Mateucci, por lo que era raro que estuviera "bromeando" con él.
Finalmente, la animadora pidió perdón: "Okey, ese tipo de comentarios en sí, okey, ya está, no lo voy a volver a hacer nunca más, disculpa".
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