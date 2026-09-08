"La nueva tiene un nombre": Noelia Márquez frenará en seco a Camila Nash y ella responderá
En el avance del capítulo 57 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash y Noelia Márquez protagonizarán una tensa escena antes de la prueba de salvación.
La española cuestionará a su compañera por referirse a ella como la "nueva": "La nueva no, cariño, la nueva tiene un nombre".
Rápidamente, la influencer le responderá a la europea, con una advertencia: "Insegura, porque no te digo tu nombre... vas a ser la nueva de aquí hasta que te saque a tu casa".
La cita de Noelia Márquez y Luis Mateucci
Por otro lado, Noelia Márquez tendrá una romántica cita con Luis Mateucci, donde le dirá que se fijó en él cuando llevaba tan solo unos segundos en la casona.
Finalmente, Faloon Larraguibel le hará un comentario al trasandino que no le caerá para nada bien a Rai Cerda y tendrán una discusión.
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