Fuerte enfrentamiento entre Tom Brusse y Rai Cerda terminó con compañeros separándolos
En el capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2, Tom Brusse y Rai Cerda tuvieron una fuerte pelea que casi terminó de la peor manera.
Todo comenzó cuando el marroquí decidió votar por su compañero y le explicó sus razones: "Llegaste aquí, supuestamente soltero, pero no te creo nada, porque cuando yo llegué aquí tú estabas supuestamente enamorado. Si no era un tongo, hubieras cogido tus maletas y te vas a tu casa, pero por lo que veo, vosotros dos son más lucas, dinero, que amor".
Lógicamente, el ingeniero le respondió al DJ: "Llevas cinco días acá y no has hecho nada más que dar bote ¿Qué estás haciendo en la casa?".
La reacción de Rai Cerda
No solo lo anterior, pues también Rai Cerda involucró a Camila Nash en la tensa conversación: "Tienes una mujer buena que llegó a decirte que la has hecho mier... Entraste diciendo que eras el conquistador...".
En ese instante, empezaron a hablar uno arriba del otro y cuando Tom Brusse amenazó con contar algo supuestamente secreto, el ingeniero se le fue encima.
Rápidamente, Faloon Larraguibel, Kaoto y Manuel González se acercaron a ambos para separarlos y evitar que la pelea se fuera a las manos.
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