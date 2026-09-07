La Guarén se referirá a la supuesta "polola argentina" de Nico Solabarrieta: "Yo le pregunté..."

07 sept. 2026 - 10:45 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 se vivirá un explosivo cara a cara que dejará a Raimundo Cerda al borde de una feroz pelea con Tom Brusse y a Faloon Larraguibel en el ojo del huracán.

Antes de comenzar las votaciones, Tonka Tomicic hablará con Nicolás Solabarrieta y La Guarén por el estancamiento de su relación y Camila Nash aprovechará la oportunidad para hacerlos pedazos: "Los chicos no quieren jugar, son una pareja que no se entiende nada... Pero hay gente que prefiere venir a limpiar su imagen y un reality no es para eso".

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"Si tú estuviste con Tom un día afuera de un reality y después te volviste a encerrar en otro, claramente estamos en posiciones distintas. Métete en tus cosas", le responderá Valentina Torres, sin guardarse nada.

Pero Camila irá con todo: "Es que tú me tratas a mí de tonguera y la única tonguera eres tú, porque todos saben que a Nicolás lo está esperando una argentina en su casa. Entonces, si hablamos de tongos y de mentiras, cariño, tú eres la protagonista", le lanzará sin filtro a La Guarén.

Volverías con tu ex? 2

Ante la bomba, Tonka pedirá explicaciones. "Nicolás tiene una chica afuera que es argentina y que lo vieron un día antes de encerrarse con ella en el mall, a besos. Existe esa mujer, ¿o la vas a negar?”, insistirá Camila. "No, es una conversación que ya tuve con la Valentina el primer día del reality", aclarará Nicolás. "Yo le pregunté a Nicolás, '¿Estás con alguien? Me dijeron que había una niña'. Y me dijo 'No, no estoy con nadie'. Me quedo con su palabra, que la mina no lo está esperando afuera, que efectivamente la había conocido, pero que estaba entrando al programa completamente soltero", cerrará Valentina.

El cruce entre Tom Brusse y Rai Cerda

Comenzadas las votaciones, Tom Brusse será el primero en votar e irá directo contra Rai: "Tú llegaste acá supuestamente soltero, pero no te creo nada. Cuando yo llegué estabas súper enamorado. Si no era tongo, hubieras agarrado tus maletas y te hubieras ido para tu casa. Pero ustedes dos están por las lucas, por la plata, no por amor". "No te vas a meter en nuestra relación", le responderá Rai, desencajado. "Preferiste huir. Eres un sinvergüenza. No sé si lo puedo contar, pero este…", alcanzará a decir Tom, antes de ser interrumpido. "¿Qué atribuciones te das para decir eso?", lo encarará Raimundo, acercándose de forma intimidante, con clara intención de imponerse. La situación se descontrolará al punto que sus compañeros tendrán que separarlos.

Mientras que, en su turno, Faloon nominará sin piedad a Luis Mateucci: "Eres un payaso, un mentiroso que se dedica a hablar mal de las mujeres. Lo único que haces es payasear y aletear, porque no te atreves a nada más, te da miedito. Eres un chanta y lo sabes, y más encima mandas a otras mujeres a que te defiendan". "Toda la gente en su casa ya sabe quién es Faloon, no tengo nada que decir. La pifiaron en varios estadios, ya la conocen bien… Viniste por mí", se defenderá el argentino. "No me importa", lo cortará ella.

Y tras el ofrecimiento irónico de un autógrafo por parte de Luis, rematará: "Qué pesado. Eres tú el que vino a Chile a trabajar, a ser conocido". "Estoy orgulloso de mi trabajo, #pifeasafaloon", lanzará Mateucci para cerrar, y desde su asiento, Rai estallará: "¡Oye hueón! ¡Te pedí respeto por la Faloon, imbécil! ¡Con ella no te vas a meter!".

El caos será total y Tonka Tomicic tendrá que poner orden con mano firme: "El respeto es para todos. Las cosas se dicen de frente. ¡Se acabaron sus tiempos, no quiero escuchar una palabra más de ustedes!".

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