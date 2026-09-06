¡Un cara a cara que sacará chispas! Los momentos que marcarán la próxima semana de Volverías con tu ex? 2

06 sept. 2026 - 11:02 hrs.

El próximo lunes 7 de septiembre comienza una nueva semana en Volverías con tu ex? 2 y se viene de alto impacto, acá te contamos más.

Una nueva Asamblea Extraordinaria se tomará la casona y los participantes protagonizarán tensos momentos, llegando incluso a fuertes peleas donde varios tendrán que intervenir.

¿Qué pasará la próxima semana en Volverías con tu ex? 2?

1. Faloon Larraguibel y Rai Cerda v/s Luis Mateucci

Faloon Larraguibel votará por Luis Mateucci en el cara a cara y le lanzará un duro ataque: "Eres un mentiroso, lo único que haces es aletear, porque no te atreves a hacer nada más, te da miedito".

Volverías con tu ex? 2

Lógicamente, el trasandino no se quedará en silencio y le dirá que ella está en el encierro gracias a él. Pero Rai Cerda no aguantará la rabia de que se metan con su expareja y amenazará al argentino.

2. Austin Palao v/s Tom Brusse

Posteriormente, Austin Palao tomará la decisión de amenazar a Tom Brusse y lo criticará fuertemente: "Eres una sanguijuela de las parejas, vas, chupas sangre, fiel lacayo de Luis Mateucci".

3. Rai Cerda v/s Tom Brusse

Los conflictos no cesarán para Tom Brusse y también recibirá el voto de Rai Cerda, pero él no se quedará en silencio y cuestionará su estadía en Volverías con tu ex? 2.

La pelea subirá de tono y el ingeniero se acercará mucho al marroquí, por lo que los demás participantes tendrán que separarlos.

4. Rai Cerda colapsará

Tras una intensa Asamblea Extraordinaria, Rai Cerda romperá en un profundo llanto y se quedará en el patio de la casona para que nadie lo vea.

Volverías con tu ex? 2

Pero, Faloon Larraguibel querrá ayudarlo, diciéndole que él es mucho más fuerte y también le preguntará si el motivo es porque sus compañeros están revelando todo lo que hizo en su ausencia.