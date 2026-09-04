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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 55: ¿Ludmila Ksenofontova podría irse del reality? Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 55: ¿Ludmila Ksenofontova podría irse del reality?

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 55 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash les contó a Manuel González y a Tom Brusse sobre la conversación que tuvo con Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

Según la influencer, ambos periodistas le pidieron que le dijera a Nico Solabarrieta que se defendiera, haciendo mención a los conflictos que tenía con La Guarén.

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Posteriormente, los participantes sorprendieron con apasionadas coreografías y justo el exfutbolista y Valentina Torres protagonizaron un emotivo momento. 

Volverías con tu ex? 2

Un tenso conflicto en pleno escenario

En la misma dinámica, Estefi Marquis aseguró que Yasmín Valdés no respetó la coreografía que tenían junto a Mariano Brozincevic y protagonizaron una tensa situación.

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Luego de las evaluaciones, Nico Solabarrieta y La Guarén ganaron el desafío y obtuvieron una caja llena de sorpresas.

Finalmente, Yasmín Valdés le preguntó a Ludmila Ksenofontova si aún está pensando en irse y ella, sin entregar mayores detalles, aseguró que era la única que podía hablar con Álvaro Ballero

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