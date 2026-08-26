Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 49: Rai Cerda y Sofía Latorre perdieron el duelo de eliminación

26 ag. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 49 de Volverías con tu ex? 2, en la antesala del duelo de eliminación, Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez quisieron conversar con los participantes.

En el dialogo, el conflicto entre Mariano Brozincevic y Nico Solabarrieta, por La Guarén, volvió a la palestra y tuvieron un nuevo enfrentamiento.

Al verse involucrada e interpelada por el exfutbolista, Estefi Marquis lo frenó en seco y aseguró que ella no estaba defendiendo al trasandino, sino que aclarando la situación.

Volverías con tu ex? 2

La cita de Ludmila Ksenofontova y Rai Cerda

Posteriormente, se realizó la competencia y Rai Cerda y Sofía Latorre perdieron por muy poco. El ingeniero fue el encargado de elegir amor u olvido.

La influencer terminó despidiéndose del encierro entre lágrimas y dedicándole emotivas palabras a sus compañeros más cercanos.

Finalmente, Kaoto y Ludmila Ksenofontova tuvieron una romántica cita, donde destacaron sus mejores cualidades y fueron muy cariñosos.