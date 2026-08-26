Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 49: Rai Cerda y Sofía Latorre perdieron el duelo de eliminación
En el capítulo 49 de Volverías con tu ex? 2, en la antesala del duelo de eliminación, Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez quisieron conversar con los participantes.
En el dialogo, el conflicto entre Mariano Brozincevic y Nico Solabarrieta, por La Guarén, volvió a la palestra y tuvieron un nuevo enfrentamiento.
Al verse involucrada e interpelada por el exfutbolista, Estefi Marquis lo frenó en seco y aseguró que ella no estaba defendiendo al trasandino, sino que aclarando la situación.
La cita de Ludmila Ksenofontova y Rai Cerda
Posteriormente, se realizó la competencia y Rai Cerda y Sofía Latorre perdieron por muy poco. El ingeniero fue el encargado de elegir amor u olvido.
La influencer terminó despidiéndose del encierro entre lágrimas y dedicándole emotivas palabras a sus compañeros más cercanos.
Finalmente, Kaoto y Ludmila Ksenofontova tuvieron una romántica cita, donde destacaron sus mejores cualidades y fueron muy cariñosos.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Capítulos
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 48: Kaoto es cuestionado por su acercamiento a Ludmila Ksenofontova
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 47: ¿Se terminó la amistad entre Luis Mateucci y Nico Solabarrieta?
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 46: El tenso cruce entre Flavia Laos y Austin Palao
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 45: Sofía Latorre y Rai Cerda no quieren hablarse nunca más
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 44: El inesperado reingreso de Álvaro Ballero remeció la casona
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 43: Las duras confesiones de Ludmila Ksenofontova sobre Álvaro Ballero