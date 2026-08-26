Tensa situación en la ducha enfuerecerá a Nicole Moreno con Bárbara Córdoba: "Eso no se hace"

26 ag. 2026 - 00:45 hrs.

En el avance del capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno tuvieron un nuevo enfrentamiento.

Luego de una controvertida situación, la modelo fitness le reclamará firmemente a su compañera: "No me coloques tus pec... en mi cuerpo, qué asco, respétate, de verdad que eso no se hace".

La trasandina ignorará a la integrante de su equipo, pero luego le lanzará agua y se acercarán más de la cuenta: "¿Vos podés hacerlo y yo no?".

Volverías con tu ex? 2

La pregunta a Rai Cerda

Por otro lado, Mariano Brozincevic acusará a Nico Solabarrieta y a La Guarén de querer hacer trampa en la competencia, generando un tenso enfrentamiento.

También, una seguidora del reality le preguntará a Rai Cerda qué haría si ella le dijera que Faloon Larraguibel tiene una relación amorosa.