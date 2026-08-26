Tensa situación en la ducha enfuerecerá a Nicole Moreno con Bárbara Córdoba: "Eso no se hace"
En el avance del capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno tuvieron un nuevo enfrentamiento.
Luego de una controvertida situación, la modelo fitness le reclamará firmemente a su compañera: "No me coloques tus pec... en mi cuerpo, qué asco, respétate, de verdad que eso no se hace".
La trasandina ignorará a la integrante de su equipo, pero luego le lanzará agua y se acercarán más de la cuenta: "¿Vos podés hacerlo y yo no?".
La pregunta a Rai Cerda
Por otro lado, Mariano Brozincevic acusará a Nico Solabarrieta y a La Guarén de querer hacer trampa en la competencia, generando un tenso enfrentamiento.
También, una seguidora del reality le preguntará a Rai Cerda qué haría si ella le dijera que Faloon Larraguibel tiene una relación amorosa.
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