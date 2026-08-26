Rai Cerda quedará en shock tras inesperada pregunta sobre Faloon Larraguibel y posible nueva relación

26 ag. 2026 - 00:35 hrs.

En el avance del capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, los participantes serán parte de una dinámica que dejará momentos muy tensos.

Una seguidora del reality le realizará una tensa pregunta a Rai Cerda, sobre su expareja, Faloon Larraguibel: "¿Qué harías si yo te dijera que Faloon tiene una nueva relación afuera del reality?".

El ingeniero quedará completamente pasmado ante la consulta, mientras que Joaquín Méndez le dirá que él no sabía sobre esas imágenes.

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Mariano Brozincevic y Nico Solabarrieta

Por otro lado, Mariano Brozincevic acusará a Nico Solabarrieta y a La Guarén de querer hacer trampa en la competencia de parejas y se enfrentarán fuertemente.

Finalmente, Bárbara Córdoba y Nicole Moreno tendrán una fuerte pelea en la ducha y se lanzarán fuertes declaraciones.