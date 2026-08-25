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Ludmila Ksenofontova tomó la iniciativa y sorprendió a Kaoto con tierna muestra de cariño

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 49 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto tuvieron una romántica cita, donde se conocieron mucho más.

El ingeniero y la patinadora gozaron de un rico desayuno, mientras contestaron las preguntas que les dejaron Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

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Ambos participantes destacaron las mejores cualidades del otro y se susurraron al oído las mejores características físicas que tenían.

Volverías con tu ex? 2

El tierno momento de Ludmila Ksenofontova y Kaoto

Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova aseguró que fue en el asado que organizó Julio César Rodríguez cuando se dio cuenta que le llamaba la atención Kaoto.

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De vuelta, el ingeniero le dijo que él sintió algo más por ella cuando durmieron por primera vez juntos en la Cabaña de las Tentaciones. 

Finalmente, terminaron la cita y la patinadora tomó la iniciativa para darle un beso en la mejilla y luego lo abrazó cariñosamente. 

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