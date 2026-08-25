Ludmila Ksenofontova tomó la iniciativa y sorprendió a Kaoto con tierna muestra de cariño

25 ag. 2026 - 23:53 hrs.

En el capítulo 49 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto tuvieron una romántica cita, donde se conocieron mucho más.

El ingeniero y la patinadora gozaron de un rico desayuno, mientras contestaron las preguntas que les dejaron Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

Ambos participantes destacaron las mejores cualidades del otro y se susurraron al oído las mejores características físicas que tenían.

Volverías con tu ex? 2

El tierno momento de Ludmila Ksenofontova y Kaoto

Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova aseguró que fue en el asado que organizó Julio César Rodríguez cuando se dio cuenta que le llamaba la atención Kaoto.

De vuelta, el ingeniero le dijo que él sintió algo más por ella cuando durmieron por primera vez juntos en la Cabaña de las Tentaciones.

Finalmente, terminaron la cita y la patinadora tomó la iniciativa para darle un beso en la mejilla y luego lo abrazó cariñosamente.