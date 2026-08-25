Nico Solabarrieta y Estefi Marquis se enfrentaron por distintas versiones sobre pelea de Mariano y La Guarén

25 ag. 2026 - 23:10 hrs.

En el capítulo 49 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis tuvo una tensa conversación con Nico Solabarrieta, mientras todos observaban.

La pelea de Mariano Brozincevic y La Guarén volvió a resurgir antes del duelo de eliminación y la modelo entregó su punto de vista, pues ella también había estado ahí.

Posteriormente, Valentina Torres reafirmó su postura y aseguró que no se merecía el trato del trasandino, considerando que no son cercanos y que apenas se conocen hace un tiempo.

Volverías con tu ex? 2

El argumento de Estefi Marquis

En ese instante, Estefi Marquis se acercó a Nico Solabarrieta para aclarar su visión, pues él aseguró que estaba "validando" la actitud de Mariano Brozincevic: "Yo estoy hablando de la reacción. Tú no usaste las palabras correctas cuando dijiste que le levantó la mano, lo reiteraste muchas veces, por qué te justificas, sabemos que lo que significa".

Sin embargo, el exfutbolista aseguró que se refería literalmente al gesto que hizo el argentino y que las interpretaciones no importaban.

Pero las diferencias de opinión continuaron, pues el ingeniero aseguró que ella le había bajado el perfil a la situación, mientras que ella reiteró que no había estado de acuerdo con el argentino: "Lo dejaste como si lo avalara, cuando nunca tuviste una conversación conmigo".