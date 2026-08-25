Sofía Latorre se despidió para siempre de Volverías con tu ex? 2 y reveló quiénes quiere que ganen

25 ag. 2026 - 23:33 hrs.

En el capítulo 49 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Sofía Latorre fueron los perdedores del duelo de eliminación, contra Luis Mateucci y Bárbara Córdoba.

Luego de elegir un sobre, el ingeniero fue quien tuvo que decidir si elegía amor, y se iba con su compañera, u olvido, y la eliminaba para siempre.

Antes de expresar su elección, le dedicó emotivas palabras: "Nos dimos una segunda oportunidad, entraste por esa puerta inesperadamente, pero marcando tus límites. Respeto cada una de tus decisiones, no fue nuestro momento, no hubo la comunicación necesaria. Te pido disculpas por las veces que no te sentiste conforme, me quedo con esta segunda etapa, te queda mucho camino en esto, tienes una bonita alma, nunca la desperdicies".

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Sofía Latorre

Tras lo anterior, Rai Cerca comunicó que elegía olvido y así dejó a Sofía Latorre fuera de competencia, por segunda vez.

Más tranquila que la vez anterior, se refirió a la decisión de su expareja: "Está perfecto, es la tremenda oportunidad para todos mis compañeros, en su lugar hubiera escogido lo mismo, lo comprendo, gracias por tu palabras, las tomo con mucho cariño".

Finalmente, les dedicó unas palabras a sus compañeros: "Acá nadie está asegurado, aunque seas el mejor o el peor competidor, nadie sabe en qué puede terminar uno. Siempre, hasta el último día, voy a rezar para que ganen Nico y La Guarén, tienen mi apoyo hasta el último día".