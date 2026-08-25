Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 48: Kaoto es cuestionado por su acercamiento a Ludmila Ksenofontova
En el capítulo 48 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron parte de una entretenida actividad, donde se agruparon en hombres y mujeres.
Además, Tom Brusse comenzó a molestar a Sofía Latorre mientras dormía y ella aburrida, sacó una sartén y comenzó a mater ruido. No contenta con eso, se burló de él por el beso que se dieron.
También, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez llegaron a la casona para invitar a las parejas a ser parte del podcast del reality.
El comentario de Luis Mateucci
En esa instancia, Kaoto reveló que Ludmila Ksenofontova conocía su lado secreto, mientras que ella se refirió a él como "colágeno".
En medio de románticas declaraciones, Luis Mateucci aseguró que Carlos Águila tenía cierto interés en tener una relación con la patinadora rusa.
Finalmente, Bárbara Córdoba cuestionó duramente la higiene de Flavia Laos y por supuesto que ella no se quedó en silencio y le contestó fuertemente.
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