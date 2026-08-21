Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 47: ¿Se terminó la amistad entre Luis Mateucci y Nico Solabarrieta?

21 ag. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 47 de Volverías con tu ex? 2, los conflictos entre los participantes se tomaron la casona, generando incluso quiebres inesperados.

Sofía Latorre se vengó de Rai Cerda por dejarla fuera de la fiesta y decidió colgar su ropa por toda la casa. El ingeniero se enteró de lo que pasó y quedó impactado.

En plena fiesta, Mariano Brozincevic y La Guarén tuvieron un tenso cruce, en el cual se involucró Nico Solabarrieta, en defensa de su expareja y provocando el término abrupto de la velada.

Volverías con tu ex? 2

El beso de Luis Mateucci y Flavia Laos

Lejos de los problemas, Luis Mateucci y Flavia Laos se besaron por primera vez fuera de una actividad y desataron su pasión.

Sin embargo, las peleas no quedaron atrás y Nico Solabarrieta acusó a Luis Mateucci de hablar a sus espaldas, tras una conversación con Tom Brusse.

Finalmente, terminaron el exjugador de fútbol, el argentino y La Guarén discutiendo fuertemente y lanzándose declaraciones de alto impacto.