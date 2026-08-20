Ludmila y Kaoto no esconderán su cercanía: Coqueteos y románticas confesiones remecerán Volverías con tu ex? 2

20 ag. 2026 - 14:45 hrs.

¡Se vienen capítulos de alto impacto en Volverías con tu ex? 2! Ludmila Ksenofontova y Kaoto serán los protagonistas de un romántico acercamiento.

Carlos Águila será consultado por una seguidora del reality sobre lo que le puede entregar a la patinadora, a diferencia de Álvaro Ballero.

También, ambos ingresarán al cuarto oscuro de la Cabaña de las Tentaciones y vivirán un especial momento, lleno de regaloneo y cariño.

¡Ludmila Ksenofontova y Kaoto cada vez más cerca!

Los coqueteos continuarán y en la cama que comparten por ser un trío junto a Estefi Marquis, se lanzarán indirectas.

Volverías con tu ex? 2

El amor está en el aire y en una actividad ella le confesará que soñó con él, mientras que el ingeniero revelará que sus ojos lo vuelven loco.

"Lo que más me gusta de ti es cuando dormimos y tú me miras", lanzará de vuelta la patinadora.

Sin embargo, este acercamiento no estará libre de cuestionamientos, ya que algunos de los participantes creerán que hay un interés de por medio.