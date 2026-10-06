Kaoto besará a Bárbara Córdoba en la ducha y recibirá fuertes cuestionamientos
En el avance del capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, un romántico momento entre Bárbara Córdoba y Kaoto, terminará en cuestionamientos.
La cordobesa ingresará a la ducha y Carlos Águila la seguirá y la ayudará a lavarse el pelo. De pronto, todo se pondrá fogoso y se darán un beso.
Tom Brusse será testigo de la situación y cuestionará al ingeniero por su accionar: "¿Llamaste a Ludmila para decirle que te besaste con Bárbara, su amiga? Yo no soy cizañero, a mí no me gustan las faltas de respeto. Todo lo que hizo con Ludmila era todo mentira, solo para tener protagonismo, porque no existe, tú llamas a Ludmila y le dices que no quieres nada, hay que tener hue...".
Estefi Marquis enfrentará a Yasmín Valdés
Por otro lado, Estefi Marquis se enterará que Yasmín Valdés estaba contando sobre su quiebre con Mariano Brozincevic a otros compañeros.
La modelo encarará a la actriz, asegurándole que ella confió al decírselo y ella le responderá: "Para mí era un notición igual, porque me reafirma que lo que yo he hecho con él está bien".
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Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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