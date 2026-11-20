Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 95: Nico Solabarrieta y Guarén reviven conflictos del pasado
En el capítulo 95 de Volverías con tu ex? 2, Carmen Gloria Arroyo llega para mover un poco las aguas con una dinámica que traerá de regreso conflictos de antaño.
La abogada y animadora de Carmen Gloria: Fuerte y Claro llegó con una actividad en la que no juzgaron el pasado, ni el presente, sino el futuro. Fue así como se eligió a Kaoto y Bárbara Córdoba como la pareja que elegiría olvido en caso de eliminación.
Al mismo tiempo, Estefi Marquis eligió a Guarén y Nico Solabarrieta como la pareja que tendría una discusión por un mensaje, lo que desató más discusiones entre ambos.
Guarén y Nico Solabarrieta en conflicto
Precisamente, esta elección causó que ambos volvieran a hablar sobre los conflictos del pasado, incluso con una pelea en la pieza oscura que dejó a Guarén llorando.
Fue Austin Palao quien se acercó a la joven para contenerla y escuchar todo lo que tenía que decir, alegando que para ella su relación con Nicolás fue una constante sorpresa.
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