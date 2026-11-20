20 nov. 2026 - 00:39 hrs.

En el capítulo 95 de Volverías con tu ex? 2, Carmen Gloria Arroyo llega para mover un poco las aguas con una dinámica que traerá de regreso conflictos de antaño.

La abogada y animadora de Carmen Gloria: Fuerte y Claro llegó con una actividad en la que no juzgaron el pasado, ni el presente, sino el futuro. Fue así como se eligió a Kaoto y Bárbara Córdoba como la pareja que elegiría olvido en caso de eliminación.

Al mismo tiempo, Estefi Marquis eligió a Guarén y Nico Solabarrieta como la pareja que tendría una discusión por un mensaje, lo que desató más discusiones entre ambos.

Guarén y Nico Solabarrieta en conflicto

Precisamente, esta elección causó que ambos volvieran a hablar sobre los conflictos del pasado, incluso con una pelea en la pieza oscura que dejó a Guarén llorando.

Fue Austin Palao quien se acercó a la joven para contenerla y escuchar todo lo que tenía que decir, alegando que para ella su relación con Nicolás fue una constante sorpresa.