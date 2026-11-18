18 nov. 2026 - 23:23 hrs.

Este jueves tendremos un nuevo capítulo de Prohibida Obsesión, que destacará por la incorporación de un destacado actor nacional.

Se trata de Max Salgado, de 33 años, quien cuenta con una extensa trayectoria en el Área Dramática de Mega.

Entre sus personajes más recordados se encuentran Miguel Sánchez en Edificio Corona (2021), Oliver Parra en Amar Profundo (2021), José Luis "Joselo" Morales García en Como la Vida Misma (2023) y Jonás Casablanca en Los Casablanca (2024).

Mega

El nuevo personaje de Prohibida Obsesión

En Prohibida Obsesión, Max Salgado es el encargado de dar vida a Rafael, un joven que tendrá una particular vínculo con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

En una entrevista con el equipo digital de Mega, el actor reveló que su personaje será el "pololo oficial de Bárbara", cuya aparición en la historia se producirá después de un salto temporal de dos meses.

En su primera escena, tal como se muestra en el avance, Rafael aparecerá besando a Bárbara en la cafetería, mientras Luciano los observa a lo lejos, completamente sorprendido.

Prohibida Obsesión / Mega

¿Qué pasará con la historia tras la llegada de Rafael? Descúbrelo en los próximos capítulos de la teleserie, de lunes a jueves, desde las 23:00 horas.

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