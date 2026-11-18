18 nov. 2026 - 23:03 hrs.

En este capítulo de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) recupera la consciencia tras sufrir una crisis producto de su quiebre con Luciano (Diego Muñoz).

Marta (Solange Lackington) es la primera en acercarse a la joven y trata de levantarle el ánimo, para que no sienta que todo está perdido.

Por otro lado, Antonia (Sigrid Alegría) no tiene más opción que dejar de lado sus diferencias y desearle lo mejor a Hernán (Osvaldo Silva) en su futuro matrimonio con Coca (Lorena Capetillo).

Prohibida Obsesión / Mega

El salto temporal

Además, presenciamos un salto temporal de dos meses desde el quiebre entre Bárbara y Luciano.

Durante este periodo, la distancia le permite a Luciano fortalecer su matrimonio con Antonia. Sin embargo, una noticia relacionada con Bárbara amenaza con derrumbar la tranquilidad que ha conseguido.